Outbrain indaga si 'trolls' difundieron propaganda electoral de EU en su sitio

Ciudad de México

Outbrain, una de las empresas responsables de recomendaciones de contenido activos que nadie pensó que necesitaban, está investigando si los grupos vinculados a Rusia compraron anuncios en su plataforma para inmiscuirse de alguna manera en las elecciones estadunidenses de 2016, según un informe publicado por BuzzFeed News.

Redes publicitarias similares como Taboola y RevContent informaron a BuzzFeed que no han registrado pruebas de compras de anuncios vinculadas con el gobierno ruso.

Estas empresas no son seguidas por los usuarios, pero generan bastantes ingresos a tal grado que algunas organizaciones de noticias mantienen vínculos cercanos.

Outbrain asegura que su contenido llega a 550 millones de visitantes cada mes, y su VP de comercialización de productos aseguró al diario The New York Times, el año pasado, que el widget (compilación de tuits) se convirtió en el "No. 1" como proveedor de ingresos para las principales editoriales.

Un número reducido de editores, incluidos Slate y The New Yorker, descargaron estas redes el año pasado, pero los principales editores del rotativo The Washington Post y ESPN siguen utilizando estos widgets de recomendación que muestran malos clics e información errónea.





