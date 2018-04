"OTAN ayuda más a Europa que a EU", se queja Trump

El presidente estadunidense, Donald Trump, dijo que la OTAN ayuda más a Europa que a Estados Unidos, y por eso reclamó un mayor compromiso financiero de los países europeos a la alianza militar.

"La OTAN es fantástica pero ayuda más a Europa que a Estados Unidos. Entonces, ¿porqué estamos pagando la amplia mayoría de su costo?", se quejó Trump en una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca junto a la canciller de Alemania, Angela Merkel.

Se trata de una queja que Trump había lanzado ya en su campaña electoral, y que desde su llegada a la Casa Blanca se tornó un asunto contencioso con sus principales aliados europeos.

Con relación a la OTAN, Trump dijo que los estadunidenses "tenemos un peso mucho mayor del que deberíamos tener. Otros países deberían estar pagando más", reclamó.

