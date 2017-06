Oscar Pérez, de policía a "terrorista" en Venezuela

Caracas

Oscar Pérez, policía y actor aficionado de 36 años, protagoniza en Venezuela una historia de película: difundió videos en los que llama a rebelarse contra el presidente Nicolás Maduro y sobrevoló Caracas en un helicóptero que, según el gobierno, lanzó granadas contra la corte suprema.

Escoltado por cuatro personajes enmascarados y armados -de los cuales sólo uno se mueve- Pérez, el único con el rostro descubierto, pidió a "todos los venezolanos" reencontrarse con "nuestra Fuerza Armada" y recuperar "nuestra amada Venezuela".

En cinco videos, divulgados en Instagram, Pérez exigía a Maduro su "renuncia inmediata". A la vez, fotos y videos del helicóptero en vuelo se volvían virales con rapidez en las redes sociales.

La aeronave, perteneciente a la policía científica, llevaba colgado un cartel con el mensaje "350 Libertad", en referencia a un artículo constitucional sobre la desobediencia civil, invocado por la oposición para pedir desconocer al gobierno de Maduro.

Poco después, Maduro lo identificó con nombre y apellido al hacerlo responsable del "ataque terrorista" y vincularlo con la CIA, la embajada de Estados Unidos y un plan de golpe de Estado que ya venía denunciando. Su paradero aún es desconocido.

Un comunicado de la presidencia indicó que Pérez y sus acompañantes lanzaron cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) e hicieron 15 disparos contra la sede del ministerio de Interior, ambos edificios en el centro de la ciudad, sin reportar heridos.

"Un individuo se ha alzado en armas contra la República", expresó el ministro de Información, Ernesto Villegas.

Sin embargo, no era la primera vez que los venezolanos veían la cara de Oscar Pérez.

'Muerte Suspendida'

Rubio y de ojos azules, tipo estrella de Hollywood, el agente protagonizó en 2015 la película 'Muerte Suspendida', un filme de acción basado en el famoso secuestro de un comerciante portugués en Caracas en 2012. Fue, además, coproductor.

Según entrevistas ofrecidas entonces a la prensa local, escuchar a un niño en la calle decir que quería ser "un pran -líder de delincuentes presos- para tener dinero, mujeres y el respeto del barrio" le motivó a hacer el thriller.

Pérez es jefe de operaciones aéreas de la Brigada de Acciones Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), con 16 años de carrera en la institución.

"Soy piloto de helicóptero, buzo de combate y paracaidista libre. También soy padre, compañero y actor (...) Soy un hombre que sale a la calle sin saber si va a volver a la casa porque la muerte forma parte de la evolución", dijo al diario Panorama antes del estreno del filme.

Ha sido además instructor canino, entrenando a cachorros para detectar drogas y explosivos.

También es "un psicópata", dijo este miércoles el canciller Samuel Moncada en una rueda de prensa en la que exigió a la comunidad internacional condenar "un acto terrorista".

Aunque las autoridades anunciaron una gran operación de búsqueda y captura, no hay mayor movimiento militar en las calles. "¿Por qué no hay tanques en Caracas? Porque ese psicópata no lo merece", justificó Moncada.

¿Un show?

Los adversarios de Maduro, en medio de tres meses de protestas que dejan 77 muertos, ponen en duda la versión oficial. "Hay gente que dice que es un peine (un montaje), hay gente que dice que es una cuestión real", dijo este miércoles Julio Borges, presidente del Parlamento, de amplia mayoría opositora.

Y es que su pasado como actor ha despertado suspicacias.

"Queremos que, una vez terminada la función, tengan un momento de reflexión. Que se den cuenta que hay un futuro, que pueden ser productivos y buenos ciudadanos, que el mensaje que les envía la televisión de que los capos o los pranes son los que triunfan, no es cierto", decía Pérez, dirigiéndose a los jóvenes, al promocionar su película.

Hoy, para unos es un hombre "alzado en armas" y para otros el protagonista de un nuevo "show".



