A Oprah no le interesa la presidencia de EU

Ciudad de México

Oprah no será la primera mujer presidenta de Estados Unidos. La magnate de los medios reveló en una entrevista que no le interesa competir por la presidencia de su país en 2020.

Después de semanas de especulación, la conductora, productora, actriz y empresaria dijo a la revista InStyle que no tiene "el ADN para hacerlo".

La periodista Laura Brown le preguntó qué sentía cuando la gente pedía que compitiera por la presidencia de su país, a lo que Winfrey respondió que no es algo "para ella".

"De hecho vi una taza el otro día... pensé que era una taza bonita. Todo lo que necesitas es una taza, alguna literatura de campaña y una playera. Siempre me he sentido muy segura y con mucha confianza en mí misma sabiendo lo que puedo y lo que no puedo hacer. Y esto no es algo que me interese. No tengo el ADN para hacerlo", respondió y continuó, "el otro día conocí a alguien que me dijo que me ayudaría con la campaña. Eso no es para mí".

Luego del discurso que Winfrey ofreció en la premiación de los Globos de Oro, algunos seguidores y celebridades comenzaron a pedirle su postulación a la carrera presidencial de Estados Unidos.







ALEC