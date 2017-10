La oposición venezolana no jurará ante la Constituyente

Caracas

La oposición venezolana descartó juramentar a sus gobernadores que resulten elegidos mañana ante la Asamblea Nacional Constituyente oficialista, como dispuso el presidente Nicolás Maduro.

“Este proceso electoral no lo convocó la Constituyente fraudulenta, no lo convocó Maduro. La Constitución de Venezuela es la que convoca”, afirmó en rueda de prensa Gerardo Blyde, jefe de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Maduro advirtió esta semana que los candidatos ganadores en las elecciones de gobernadores deberán “subordinarse” a la Constituyente y juramentarse ante sus 545 asambleístas, todos del oficialismo, nombrados tras una cuestionada elección el pasado 30 de julio. “El que no se juramente no toma su cargo y punto”, advirtió.

Por su parte, Blyde subrayó que las elecciones regionales “serán una derrota política” para el gobierno, que controla 20 de 23 gobernaciones. “¿En qué ley dice que alguien debe presentarse ante una Constituyente fraudulenta?, ese juramento sería nulo. Ni siquiera los gobernadores de ellos (chavistas) serían legítimos si se juramentan ante la Constituyente”, advirtió.

Los comicios debieron celebrarse en 2016, pero el poder electoral los postergó para este año sin explicación. Tras asumir funciones en agosto, la Constituyente los convocó para este mes.

Fueron convocados para “consolidar la paz y la tranquilidad de Venezuela”, afirmó Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente.

Los dirigentes de la MUD denunciaron que el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusa de servir al gobierno, cambió de lugar 205 centros de votación en 16 estados para afectar el voto opositor.

“Como no pueden ganarlos pretenden arrebatarlos”, denunció el ex candidato presidencial del partido Primero Justicia Henrique Capriles, ex gobernador de Miranda (norte), al señalar que solo en su estado “reubicaron 224 mil electores”.

Las encuestas Datanálisis y Delphos dan a la oposición el triunfo de once a 18 estados, según sea la abstención, que se ha ubicado entre 30 por ciento y 40 por ciento.