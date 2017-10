La oposición venezolana acusa ‘trabas’ en comicios

Caracas

La oposición venezolana denunció que el gobierno y el poder electoral ponen “trabas” a la continuidad del diálogo y a la celebración de las elecciones regionales, respectivamente.

Así lo señaló ayer en rueda de prensa Liliana Hernández, portavoz de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quien pidió a ambos poderes deponer acciones para retomar el proceso de negociación, así como para garantizar la transparencia en la elección de gobernadores del próximo 15 de octubre.

Hernández afirmó que el gobierno ha puesto “muchas trabas”, entre ellas la no actualización de las boletas electorales. No obstante, remarcó que este punto es uno más dentro de las exigencias que mantiene la oposición, entre los que citó la excarcelación de los “presos políticos”, que no haya más inhabilitaciones a dirigentes de la MUD.

La opositora recriminó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no haya hecho la sustitución de candidatos que renunciaron o declinaron a favor de otros en las boletas, con que se está enseñando a votar a la población, y alertó sobre la posibilidad de que esto incremente el porcentaje de votos nulos.

Acusó a las cuatro rectoras del CNE de “actuar como instrumento de la política de abstención” del presidente Nicolás Maduro, reiterando que no existe la autonomía de poderes. No obstante, indicó que el antichavismo viajará la próxima semana en todo el país para instruir al electorado sobre cómo votar aun con las boletas obsoletas. El CNE tiene, por ley, hasta el 5 de octubre para hacer estos cambios.

Hernández informó que la MUD ya ha acreditado al 90 por ciento de los testigos para los comicios de octubre. De parte del gobierno no hubo comentarios sobre el proceso de negociación, luego de que este viernes Maduro asegurara que la fase exploratoria se había cumplido en 90 por ciento y exhortara a la oposición de seguir con el diálogo en Santo Domingo, República Dominicana.

Los candidatos de la oposición y del gobierno continuaron en sus campañas, pero solo algunos de los aspirantes chavistas tuvieron difusión por el canal estatal VTV.