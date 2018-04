Ofrecen recompensa tras robo de 290 kilos de dinamita en EU

Las autoridades federales en Estados Unidos ofrecieron una recompensa de 10 mil dólares por información sobre el robo de explosivos de un sitio de construcción en Pensilvania.

El Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos dijo que unos 290 kilogramos de dinamita y 400 detonadores fueron robados el fin de semana de un sitio de la Gregory General Contracting Company en Marietta.

REWARD: ATF is offering up to $10,000 for info on the theft of approx. 640lbs of high explosives in Marietta, Penn. ATF, @PAStatePolice & Susquehanna Regional Police Dept. encourage anyone w/ info to call 1-888-ATF-BOMB (1-888-283-2662) or use the mobile Reportit app. pic.twitter.com/6637Nb4eIo