Golpe militar es una opción en Venezuela, dice opositor López

Caracas

El líder opositor venezolano Leopoldo López ve la posibilidad de un golpe militar contra Nicolás Maduro como una de las opciones para el retorno de Venezuela a la senda democrática que asegura que abandonó, según dijo a "The New York Times", que publica un amplio artículo dedicado al país.

"En 1958, hubo un golpe militar que comenzó la transición a la democracia", dijo López a "The New York Times". "Y en otros países de América Latina hubo golpes de Estado que convocaron elecciones. Entonces no quiero descartar nada, porque la ventana electoral se ha cerrado", prosiguió.

Venezuela celebrará elecciones presidenciales anticipadas el 22 de abril, unos comicios rechazados por el Grupo de Lima, Estados Unidos y otros actores internacionales por los vetos a la oposición y falta de transparencia.

"Necesitamos avanzar en muchos niveles distintos. Uno son las protestas callejeras; otro es la coordinación con la comunidad internacional. Así es como estoy pensando ahora: necesitamos aumentar todas las formas de presión. Cualquier cosa, cualquier cosa que deba suceder para convocar una elección libre y justa", añadió.

Las declaciones de López al rotativo estadunidense son las primeras públicas en meses del líder opositor en venezolano, que ahora mismo cumple bajo arresto domiciliario parte de la sentencia de casi 14 años de cárcel que le fue impuesta en 2015 como instigador de las protestas contra el gobierno de Maduro en febrero de 2014.

Forman parte de un extenso artículo escrito por Wil S. Hilton sobre la situación en Venezuela, en el que se apoya en conversaciones que ha mantenido a lo largo de meses con el líder de Voluntad Popular, al que califica como "el prisionero político más destacado del mundo".

El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, recordó antes de su reciente gira por América Latina que los golpes militares propiciaron cambios en países de la región en el pasado, en unas declaraciones que algunos sectores interpretaron como una instigación a un levantamiento militar en Venezuela.

El senador estadunidense republicano Marco Rubio, una de las voces que más escucha el presidente Donald Trump en relación con Venezuela, ha animado directa y públicamente a los militares venezolanos a una sublevación.

Este miércoles volvió a hacerlo en un artículo de opinión que publicó en el "El Nuevo Herald". "Los militares venezolanos, con el apoyo popular, pueden poner fin a esta dictadura y restaurar la libertad, la dignidad y el derecho del pueblo a gobernarse. Si deciden hacerlo, creo que disfrutarán de un enorme apoyo de Estados Unidos y otros países libres", escribió Rubio.





