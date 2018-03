Nuevo tiroteo en California deja un muerto

Un agente de policía, que respondió a una denuncia de un sujeto atrincherado con armas, murió baleado mientras otro resultó herido y su condición era estable.

La comisaría del condado de Los Ángeles dijo que los agentes respondieron a una llamada en Pomona el viernes alrededor de las 9 de la noche. Pomona es una localidad unos 50 kilómetros al este de Los Ángeles.

"Con el corazón roto debo informar que un oficial no sobrevivió. El segundo oficial se encuentra en condición estable", dijo el jefe de policía de Pomona, Mike Olivieri, el sábado por la mañana en Twitter.



It is with a heavy heart that I must report that one officer did not survive. The second officer is in stable condition.