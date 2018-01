Nueva York renuncia a las energías fósiles

Nueva York y Washington

La ciudad de Nueva York se desprenderá de unos 5 mil millones de dólares en inversiones en combustibles fósiles y demandó a cinco compañías petroleras por su presunto papel en el calentamiento del planeta. Mientras, el presidente estadunidense, Donald Trump, consideró “concebible” que su país “retorne” al Acuerdo de París.

La desinversión se producirá después de un análisis del impacto de tal decisión y su revisión legal, dijo el alcalde demócrata neoyorquino, Bill de Blasio, y precisó que Nueva York fue la primera gran ciudad estadunidense en tomar esta iniciativa.

Estos activos, que serán cedidos en cinco años en caso de validación después de un análisis, son parte de la cartera de cinco fondos de pensiones municipales que aseguran el retiro de los maestros, empleados municipales, policías, bomberos y personal administrativo de las escuelas neoyorquinas.

En total, los cinco fondos controlan 189 mil millones de dólares, de los cuales aproximadamente 5 mil millones se invierten en 190 compañías activas en combustibles fósiles.

En paralelo, de Blasio anunció que la ciudad presentó una demanda ante la justicia civil federal contra cinco grandes petroleras —BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil y Shell— por su presunta responsabilidad en el cambio climático. La demanda no precisa montos.

“MUY INJUSTO CON EU”

El presidente de EU, Donald Trump, consideró “concebible” que su país “retorne” al Acuerdo de París sobre cambio climático, aunque reiteró que ese pacto es “muy injusto” con su país, durante una conferencia de prensa conjunta con la primera ministra de Noruega, Erna Solberg.

Ayer, el magnate cedió ante la presión del gobernador de Florida, Rick Scott, y anunció que no se permitirá la perforación petrolera en el litoral del estado.

Pero el senador demócrata por ese estado, Bill Nelson, calificó en Twitter la decisión como “un truco político orquestado por la administración Trump para ayudar a Scott, que ha querido perforar la costa de Florida toda su carrera”.

Trump propuso además ayer modificar la legislación vigente sobre difamación, a raíz del explosivo libro Fire and fury: Inside the Trump White House (Fuego y Furia. Dentro de la Casa Blanca de Trump), del periodista Michael Wolff, que muestra a su administración sumergida en el caos bajo su conducción.

“Vamos a dar una mirada muy seria a las leyes de difamación en nuestro país”, dijo el presidente, al final de una reunión con su gabinete para discutir el primer año de gobierno y los planes para el futuro.

La Casa Blanca pidió también ayer a Irán la “liberación inmediata” de los manifestantes apresados durante un reciente movimiento de protesta, así como de todos los “prisioneros políticos” en ese país.

En ese contexto, un informe publicado por los demócratas de una comisión del Senado concluyó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, es una seria amenaza contra EU y Trump se hace de la vista gorda ante el “régimen corrupto” ruso.

ESTADOS UNIDOS RETIRA RECOMENDACIÓN DE NO VIAJAR A CUBA

Estados Unidos cambió su sistema de alertas de viaje y retiró la recomendación de no ir a Cuba emitida el pasado septiembre, tras la salida de su personal no esencial de la embajada por los supuestos ataques que sufrieron 24 de sus ciudadanos en la isla.

El Departamento de Estado dejó a Cuba fuera de la categoría “no viajar” en su nuevo sistema de alertas, que no incluye a ningún país americano ni europeo en este grupo. No obstante, una funcionaria reveló a la prensa que “la valoración de la situación en la isla no ha cambiado”.

En su última alerta sobre la isla emitida el 29 de septiembre, con el anterior sistema, se pedía a los estadunidenses que “no viajen a Cuba” por los supuestos ataques que sufrieron en La Habana, entre noviembre de 2016 y agosto de 2017, 24 nacionales (personal de la embajada o familiares), agresiones de las que EU aún no ha hallado causa ni culpable.

Si se retira todo el personal no esencial de una embajada, como en Cuba, el país en cuestión es incluido en las categorías 3 o 4 del nuevo sistema y se “reconsidera viajar” o “no viajar”.