Gobernador de NY protege a migrantes con decreto

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, promulgó hoy un decreto que prohíbe que las agencias del estado o agentes estatales pregunten a personas sobre su estatus migratorio o compartan esta información con otras dependencias.

TE PUEDE INTERESAR: Papa pide a Trump revertir decisión sobre DACA



Conforme la nueva regulación, la policía estatal y otras agencias estatales del orden no podrán preguntar a las víctimas de delitos ni testigos sobre si tienen o carecen de autorización legal para residir en el país.

También significa que las agencias estatales no podrán compartir información sobre el estatus migratorio de una persona con autoridades federales, excepto en ciertas situaciones como en una investigación de autoridades del orden.

I just signed an Order forbidding state agencies from inquiring about immigration status



We will protect NY's immigrants from intimidation