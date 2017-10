Presunto ladrón salta de un segundo piso en Times Square

Un presunto ladrón saltó por la ventana de un segundo piso en una tienda de cómics, en el Times Square, Nueva York, en un intento de huir de los guardas de seguridad, según la Policía de Nueva York.

El hombre corrió por el interior de Midtown Cómics antes de saltar por la ventana, informaron las autoridades.

TE RECOMENDAMOS: Mujer humilla a Gianluigi Buffon

Magullado y ensangrentado, el hombre intentó arrastrarse, según los testigos, pero fue detenido. Está recibiendo tratamiento para sus lesiones en un hospital de la zona.

La policía investigaba el suceso y el personal de la tienda estaba a salvo, según el establecimiento de cómics. Había cargos pendientes en el caso, según la policía.

La usuaria de Twitter Mary-Louise P. Foss compartió en la red social imágenes del sujeto que saltó y comentó: "Ha sido un día raro. Este tipo cayó/saltó por la ventana en el @MidtownComics #notsuperman".

It's been a weird day. This guy fell/jumped through the window at @MidtownComics#notsupermanpic.twitter.com/aCRjdGn60K