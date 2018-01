Por tormenta de nieve, suspenden vuelos en NY

El aeropuerto internacional John F. Kennedy, en Nueva York, suspendió todos sus vuelos debido a las condiciones climáticas.

"Condiciones climáticas han provocado interrupciones de vuelos en el aeropuerto JFK. Por favor verifique con su compañía aérea para determinar el estado de su vuelo", explicaron en la cuenta de Twitter del aeropuerto.

AirTrain JFK Airport service has been temporarily suspended. Shuttle buses are available at terminals and stations. [12]