La NRA y su fomento al miedo para no perder su poder

¿Qué une a las 80 mil personas de que han acudido al Palacio de Congresos Kay Baley Hutchinson, en Dallas, a la Asamblea Anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, según sus siglas en inglés)?

No es sólo el nacionalismo. Ni mucho menos la afición por las armas. Es, sobre todo, el miedo. Así lo revelan los seminarios que la NRA ha celebrado para sus miembros en el Palacio de Congresos en paralelo a los comentarios y la elección de la nueva junta directiva de la organización.

Por ejemplo, en Perro Guardián: La Mentalidad a Prueba de Balas del Ciudadano Armado, el teniente coronel retirado Dave Grossman explica, a lo largo de cuatro horas, cosas como, por ejemplo, qué hacer para disparar a un coche en movimiento. Es algo que puede ser necesario en cualquier momento, ya que, como recordó Gossman, en noviembre un individuo asesinó a 89 personas en Noruega, aunque los medios de comunicación lo ocultaron.

Donald Trump habló el viernes en la Asamblea de un misterioso hospital sin nombre de Londres en el que las paredes están manchadas de sangre por los constantes apuñalamientos que, al parecer, se dan en la capital británica. Enormes murales en el Palacio de Congresos mostraban imágenes nocturnas de estacionamientos o calles con mujeres solas caminando entre sombras amenazadoras con leyendas que revelan que el peligro acecha en todas partes: ¿Los has visto? ¿Cuántos te están siguiendo?

En un mundo así, hay que hay que vivir en un estado mental de guerra. En Rehúse a convertirse en una víctima: Estrategias de prevención del crimen, el mayor de la Policía del Estado de Virginia Ed O'Carroll daba una serie de ideas útiles en caso de que uno se vaya de vacaciones a un hotel. Entre ellas: pedir una habitación con cama doble para que los delincuentes no sepan que estamos solos; correr la cortina de la ducha nada más llegar a la habitación para comprobar que no haya un asesino en la bañera; y prohibir la entrada a todo el personal del hotel. "Si yo no hago la cama en mi casa, no me la hace nadie. En un hotel, tampoco", concluyó O'Carroll.

El problema que afronta la NRA es que es difícil 'vender' miedo. Un defensor del uso generalizado de las armas, Donald Trump, se sienta en el Despacho Oval. La llegada de Trump a la Presidencia, de hecho, ha estancado las ventas de armas se han detenido, porque los 70 millones de estadunidenses que las tienen han dejado de tener miedo de que el gobierno se las confisque o limite la venta de todo tipo de aparatos para su arsenal. De ahí viene la necesidad de crear peligros: violadores en el estacionamiento, terroristas en connivencia con periodistas, o asesinos en la bañera.

El problema es que el sector de las armas - del que depende la NRA para financiarse - es inmenso y, por tanto, cualquier frenazo le afecta de lleno. En EU hay más armas que teléfonos celulares: en total, 455 millones de pistolas, escopetas, y ametralladoras, según el fondo Morgan Dempsey Capital Management, que invierte en el sector. Mantener esa industria creciendo requiere ventas de 60 mil armas al día (o 20 millones al año), y en la actualidad la cifra ronda más bien las 45 mil.

Ni siquiera bajando los precios han conseguido las empresas estimular la demanda. Remington, el fabricante más antiguo de armas de fuego en Estados Unidos, está reestructurando su deuda. Y apenas 48 horas antes de que comenzara la Asamblea, la empresa de material deportivo Vista Outdoor anunció que deja de fabricar armas de fuegos por el estancamiento del mercado. Encima, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, BlackRock, ha creado fondos que no solo no invierten en empresas que manufacturan armas, sino tampoco en otras - incluyendo el gigante de los supermercados Walmart - que las venden.

La paz de espíritu de la ciudadanía es un problema para la NRA. De ahí vienen las referencias a movilizarse para evitar una derrota republicana en las elecciones al Congreso de noviembre, las referencias a los hospitales ensangrentados británicos, y el relato de matanzas que no existieron. Y, por supuesto, los seminarios sobre cómo defenderse, aunque sea a costa de dejar la habitación del hotel hecha una pocilga.

