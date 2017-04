Las noticias de la semana que debes conocer

Ciudad de México

La Semana Santa pudo ser cualquier cosa, menos tranquila.

Arrancó con la noticia de que Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, fue capturado en Italia y cerró con una noticia esperada desde hacía seis meses: Javier Duarte, otro ex gobernador prófugo, fue capturado en el municipio de Panajachel, un paraíso de Guatemala cercano a la capital de ese país.

Duarte estaba acompañado de su esposa y durante los primeros cinco minutos de su captura negó ser él. Las autoridades revelaron que quien dio la pista final para dar con su paradero, fue su concuño, quien rentó un vuelo privado desde Toluca para llevar a los tres hijos del ex gobernador a Guatemala para que se reunieran con sus papás.





(Javier Duarte fue llevado a Matamoros, una prisión de máxima seguridad de Guatemala. Foto: AP)







En lo que se refiere a Yarrington, aunque Estados Unidos y México "pelean" el caso, el abogado del ex funcionario, acusado de lavar dinero del 'narco', asegura que las autoridades italianas no han recibido ninguna solicitud de extradición.

Otra nota que acaparó la atención del mundo fue la aparición estelar de Donald Trump.

Mientras el miércoles el presidente de Estados Unidos decía en entrevista con la cadena de noticias Fox (el único medio que, según dice, no publica fake news), que comía un delicioso pastel de chocolate cuando dio la autorización del ataque a "Irak" (en realidad no supo que el ataque no fue a Irak, si no a una base aérea de Siria el 6 de abril), los altos mandos del Pentágono se preparaban para lanzar la Madre de todas las bombas a un sistema de túneles en Afganistán con el fin de provocar daño al Estado Islámico.

La bomba GBU-43, conocida como Massive Ordnance Air Blast (MOAB), tiene una potencia equivalente a 11 toneladas de TNT, entre otras características que pusieron los nervios de punta al mundo entero.





(El Pentágono publicó un video de la explosión de la poderosa bomba. Foto: Reuters)





Estados Unidos aseguró que el ataque no era ningún tipo de mensaje para Corea del Norte, aún cuando días antes Trump dijo que los norcoreanos son "un problema que será atendido".

Ante este intercambio de mensajes, China levantó la mano para ser mediador y pidió a ambos países que dejen de provocarse.

Pero Corea del Norte y su líder de 33 años, Kim Jong-un, no se quedaron con las ganas de demostrar su poder armamentista y durante el desfile de su fiesta nacional enviaron un mensaje fuerte y claro a Estados Unidos: "estamos preparados para cualquier tipo de guerra con nuestras armas nucleares".





(Foto: Reuters)





El conflicto internacional no es lo único que ha sorprendido a los mexicanos este semana.

El jueves por la madrugada, Amado Yáñez, dueño de Oceanografía quien fue acusado de fraude por Banamex, fue liberado por un juez federal y podrá continuar su proceso penal en libertad.

El banco señala que el desfalco asciende a 500 millones de dólares y la fianza que pagó Yáñez fue de 7.5 millones de pesos.

Pero no para todos hubo buenas noticias...

La semana de la aerolínea United Airlines, la tercera más grande de Estados Unidos, no fue nada santa.

Mientras el pasajero que fue arrastrado y golpeado para sacarlo de un vuelo que fue sobrevendido planea demandar a la empresa y necesita cirugía reconstructiva, otro pasajero afirmó que un escorpión le picó durante un vuelo de Texas a Canadá.



El jueves una tragedia sacudió a México: 26 personas murieron en un accidente en la autopista Siglo 21, cuando una pipa cargada de combustible explotó luego de chocar contra un camión de pasajeros que iba de Michoacán a Guerrero.





(Foto: Javier Trujillo / Milenio)







El Viernes Santo, mientras más de 800 mil personas se dieron cita en Iztapalapa para ver la 174 Representación de la Pasión de Cristo, una de las tradiciones más antiguas de la ciudad, una mujer diagnosticada con depresión aventó a su pequeña hija a las vías del Metro, y después ella misma se lanzó. Ambas fueron rescatadas.



Para el Sábado de Gloria, México amaneció con la noticia de que Francisco Javier Zazueta, conocido como Pancho Chimal, murió en un enfrentamiento con marinos en Badiraguato, Sinaloa.

Pancho Chimal era el responsable de la seguridad de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, se encargaba de la distribución de la droga del cártel de Sinaloa y sus andanzas en el mundo del 'narco' fueron relatadas en varios corridos.







(Elementos federales trasladaron el cuerpo de 'Pancho Chimal'. Foto: Especial)







>>También las buenas noticias se cuentan

A pesar del conflicto entre Estados Unidos y Corea, el tema de corrupción de Yarrington o el fraude de Oceanografía, no todas las noticias fueron malas.

Mientras que en Teotihuacan revivieron el juego de pelota que se jugaba en la era precolombina, en Oaxaca, un joven de 15 años que ya concluyó el bachillerato y ahora estudia sistemas computacionales, comenzará además su carrera empresarial y lanzará un videojuego para smartphone llamado Black Jump.

Además, México, Estados Unidos y Canadá anunciaron que lanzarán su candidatura conjunta para ser los anfitriones del mundial de futbol en 2026 y en un zoológico de Nueva York la jirafa April, que se hizo famosa en redes sociales, dio a luz a su pequeña cría mientras la miraban 1.2 millones de personas que seguían el streaming por Youtube.







(Foto: Notimex)







ALEC