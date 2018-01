Satélite revela excavaciones en base nuclear norcoreana

Seúl

Imágenes tomadas por satélite muestran que Corea del Norte ha realizado nuevas excavaciones en su centro de pruebas nucleares de Punggye-ri, lo que indica el interés de Pyongyang en "mantener su capacidad" para albergar más test atómicos.



Las fotos, captadas el 28 de diciembre y analizadas por la web especializada 38North, muestran importantes excavaciones en el llamado portal oeste de Punggye-ri (nordeste del país).

Las imágenes muestran un importante despliegue de vagones de minería y de personal (entre 100 y 120 personas) e incrementos en las acumulaciones de escombros en torno al portal oeste.



"Estas actividades subrayan los continuos esfuerzos de Corea del Norte por mantener la capacidad de las instalaciones de Punggye-ri para futuras pruebas nucleares", concluye el análisis.



El estudio también asegura que no se aprecia ningún tipo de actividad en el portal norte, donde se han llevado a cabo cinco de las seis pruebas nucleares norcoreanas (incluida la última y más potente el pasado mes de septiembre).



Se cree que la gran potencia del test nuclear del pasado 3 de septiembre provocó serios daños en este conjunto de galerías que incluso podrían haberse derrumbado.



Las fotos se publican poco después de que las dos Coreas mantuvieran una histórica reunión, la primera en dos años, que concluyó con importantes gestos para rebajar la tensión regional tras un 2017 marcado por las continuas pruebas de armas de Pyongyang y el tono amenazante empleado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



El encuentro incluso ha llevado a Trump a decir que estaría "dispuesto" a dialogar con Corea del Norte "en el momento apropiado, bajo las circunstancias adecuadas".



No obstante, el líder norcoreano, Kim Jong-un, ya dijo en su mensaje de Año Nuevo que, pese a su voluntad de mejorar lazos con el Sur, su régimen no tiene intención de abandonar su programa nuclear y que seguirá desarrollando su capacidad atómica para disuadir a Washington de atacar su territorio.





jamj