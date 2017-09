Niño de 11 años corta el césped de la Casa Blanca

Un niño de 11 años se ganó un "gran trabajo" y un "choque los cinco" del presidente estadunidense, Donald Trump, por cortar el césped de la Casa Blanca hoy.

Frank Giaccio, de Falls Church, Virginia, le escribió al mandatario a principios de este año contándole que era dueño de su propio negocio de corte de césped y que sería un "honor" cortar el pasto de la Casa Blanca.

La Casa Blanca aceptó su oferta y Frank fue invitado a cortar el pasto del Jardín de las Rosas hoy, bajo la atenta mirada de los uniformados trabajadores del parque.

Con gafas, una camisa roja, pantalones cortos de color caqui, zapatillas deportivas negras y guantes de trabajo, el niño fue a trabajar al Jardín de las Rosas alrededor de las 9:30 horas (13H30 GMT).

Trump apareció unos 10 minutos más tarde, palmeó con su mano extendida la de Frank, "chocando los cinco", y le dijo que estaba haciendo un "gran trabajo".

Entrevistado por Fox Business antes de dirigirse a la Casa Blanca, Frank aseguró que la jornada se estaba convirtiendo en "casi el mejor día" de su vida.

Frank “FX” Giaccio-

On behalf of @FLOTUS Melania & myself, THANK YOU for doing a GREAT job this morning! @NatlParkService gives you an A+! pic.twitter.com/135DxuapUI