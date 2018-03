Niña en Sudáfrica muere ahogada en letrina de su escuela

Johannesburgo

Una niña de cinco años murió ahogada tras caer en la letrina de su escuela en Sudáfrica, indicó hoy la Ministra de Educación del país Angie Motshekga, quien aseguró que la muerte de un niño de "forma tan indigna" es completamente inaceptable y profundamente perturbante.

"Es realmente un accidente trágico", insistió. Los hechos ocurrieron el martes en la provincia de Cabo Oriental, en la localidad de Bizana, a unos 200 kilómetros al suroeste de la ciudad portuaria de Durban. Por el momento se desconocen las causas por las que la pequeña cayó en la letrina.

A menudo se critica al gobierno sudafricano por que en algunas de las 25 mil escuelas del país todavía no hay instalaciones sanitarias adecuadas. "Saber que nosotros por diferentes razones no hemos logrado cambiar eso suficientemente rápido me rompe el corazón", dijo la ministra, en el cargo desde 2009.

El diputado de la oposición Edmund Van Vuuren dijo que es un escándalo la infraestructura que dejó al descubierto la escuela en cuestión. "¿Cuántos niños tendrán que morir innecesariamente? ¿Cuántos niños seguirán atrapados en la pobreza porque no pueden sacar partido de una formación adecuada?", dijo el diputado.

En 2014, un niño de cinco años murió en una escuela en las mismas circunstancias. Sus padres demandaron al Estado por ello.





