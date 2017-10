Por críticas de Maduro, España cita a embajador

Madrid

El ministerio de Exteriores de España informó hoy que convocó al embajador venezolano en Madrid para mostrar su "rechazo" a las acusaciones del presidente Nicolás Maduro sobre la existencia de "represión" y "presos políticos" por la crisis en Cataluña.

El embajador Mario Isea fue convocado ante "las inaceptables declaraciones de ayer" de Maduro, indicó el comunicado de Exteriores, que dijo esperar que este tipo de palabras "cesen para así hacer posible una relación de respeto con Venezuela".

Según ha informado el departamento que dirige Alfonso Dastis, el director general para Iberoamérica y el Caribe, Antonio Pérez-Hernández le ha transmitido a Isea "el rechazo absoluto del gobierno español frente a estas declaraciones".

Maduro se refirió este martes al ingreso en prisión provisional de los presidentes de la la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, acusados de un delito de sedición por intentar impedir una operación policial contra la organización del referendo el pasado 20 de septiembre.

"No tiene moral el gobierno de España, que reprimió al pueblo de Cataluña, apresa al presidente de la ANC, que pone preso a uno de los líderes de la sociedad civil catalana, que tiene presos políticos, que persigue al pueblo de Cataluña", ha expresado Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.

El presidente venezolano respondía así a unas palabras del ministro de Exteriores español hablando de sanciones europeas contra el gobierno de Maduro. "No tiene moral la oligarquía española para referirse a nosotros, tomen las sanciones que les dé la gana. A Venezuela no la para nadie", dijo.

Acto seguido, utilizó la situación de Cataluña para desacreditar al gobierno de Rajoy, aunque después admitió que es un asunto "interno" de España. "No me meto en ese tema, pero no tiene moral para referirse al país más democrático del continente americano, el que parió al libertador Simón Bolívar, que sacó aquí a los Borbones a plomo", ha defendido Maduro.

AER