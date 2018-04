Ortega revoca reforma que desató protestas en Nicaragua

Managua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció la cancelación de una polémica reforma al sistema de seguridad social que desató violentas protestas que se han extendido en el país durante cinco días y causaron la muerte de varias personas y decenas de heridos.

El mandatario dijo que decidió revocar la reforma que habría elevado a partir de julio el aporte de los trabajadores y empleadores y reducido las futuras pensiones.

TE RECOMENDAMOS: Por disturbios, despliegan al ejército en Nicaragua; van 10 muertos

Ortega dijo que el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS) que decidió "revocar la resolución anterior del 16 de abril pasado, que fue la que sirvió como detonante para que se iniciara toda esta situación" de protestas.revocar la reforma que habría incrementado las contribuciones obreras y patronales para darle estabilidad financiera al sistema de pensiones.

Según el mandatario, la revocatoria del decreto permitirá abrir el diálogo con los sectores que se lanzaron a las calles en contra de la medida, creada para restablecer el equilibrio financiero al INSS.

Ortega criticó duramente a los manifestantes y los comparó con pandilleros como los que actúan en el norte de Centroamérica.

"Esto nos obliga a poner en nuestra agenda el combate a las pandillas. Combatirlas para que no sigan actuando de la forma que actúan, que no se sigan matando entre ellos mismos y que no vayan a asaltar establecimientos", dijo Ortega en la reunión.

Al respecto, agregó que "tenemos que restablecer el orden, nosotros no podemos permitir que aquí se imponga el caos, el crimen, el saqueo".

Adelantó que el gobierno buscaría otras formas de darle estabilidad financiera al sistema de pensiones, y anunció que invitaría al arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, a una mesa de diálogo que analizará el tema.



Las medidas enérgicas de la policía contra los inconformes y los obstáculos a algunos medios de comunicación en los últimos días alimentaron críticas más amplias contra Ortega.

JOS