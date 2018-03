Negociaciones con Corea del Norte están lejos todavía: EU

Adis Abeba

El secretario de Estado estadunidense, Rex Tillerson, estimó que Estados Unidos y Corea del Norte están "aún lejos de negociaciones" directas por el programa nuclear de Pyongyang.

"En lo que concierne discusiones directas con Estados Unidos (y Corea del Norte) -y me hace una pregunta sobre negociaciones- estamos aún lejos de negociaciones, debemos ser lúcidos y realistas sobre este punto", dijo Tillerson a la prensa en la capital etíope, en la primera etapa de un gira en África hasta el 13 de marzo.

TE RECOMENDAMOS: Trump estima que Norcorea es "sincera" en oferta de diálogo

"Como el presidente (Donald) Trump indicó, hay señales potencialmente positivas (provenientes de) Corea del Norte a través de su diálogo (...) con Corea del Sur", agregó Tillerson.

Sin embargo el jefe de la diplomacia estadunidense matizó estas declaraciones.

"Creo que la primera etapa, y ya lo he dicho antes, es tener discusiones, tener intercambios sobre estas discusiones, porque todavía no sé -hasta que no nos reúnamos frente a frente con los representantes de Corea del Norte-, si las condiciones son las adecuadas como para considerar las negociaciones", agregó Tillerson.

TE RECOMENDAMOS: Norcorea suspendería pruebas nucleares si dialoga con EU

El presidente Trump celebró el martes las señales de apertura de Corea del Norte sobre la posibilidad de un diálogo con Estados Unidos, aunque hizo un llamado a la prudencia y reafirmó que todas las opciones estaban sobre la mesa.

Los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur acordaron realizar una cumbre en abril en la Zona Desmilitarizada (DMZ), según Seúl, que afirmó que Pyongyang está dispuesto a detener sus pruebas nucleares y misilísticas y sentarse a conversar.

gcc