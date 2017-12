La Familia Obama envía un mensaje de Feliz Navidad

El ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su familia, enviaron sus primeras felicitaciones de Navidad desde que salieron, en 2016, de la Casa Blanca.

En un mensaje puesto en Twitter, Obama desea a nombre de su esposa e hijas una feliz Navidad, llena de paz y alegría.

Barack Obama, su esposa Michelle, así como sus hijas Sasha y Malia, aparecen junto a 5 pequeños disfrazados de duendes y con un gran árbol navideño de fondo.

On behalf of the Obama family, Merry Christmas! We wish you joy and peace this holiday season. pic.twitter.com/CNFUZrhrBj