Desaparecen 126 migrantes en el Mediterráneo

Al menos 126 migrantes desaparecieron a causa del naufragio frente a las costas de Libia de la embarcación en la cual intentaban llegar a Europa, dijo este lunes un portavoz de la Oficina Internacional para las Migraciones (OMI) a la AFP, citando a cuatro sobrevivientes.

Unos 130 migrantes, en su mayoría sudaneses, embarcaron el jueves en Libia en un bote neumático que naufragó luego de pocas horas de navegación.

Solamente dos nigerianos y dos sudaneses fueron rescatados por pesqueros libios, agregó Flavio Di Giacomo, portavoz de la OIM.

