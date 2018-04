En EU, mueren 7 reos tras riña en cárcel de máxima seguridad

Al menos siete presos murieron y otros 17 resultaron heridos en una riña que estalló anoche y se prolongó durante esta madrugada en una cárcel de máxima seguridad de Carolina del Sur, informó el Departamento Correccional estatal.

La pelea comenzó la tarde del domingo y los guardias tardaron casi ocho horas en controlar los enfrentamientos en tres pabellones de la prisión Lee Correctional Institution, una de las más peligrosas del estado y donde recientemente se han registrado varios hechos violentos.

"El incidente en la Lee CI se saldó con 17 detenidos que requirieron atención médica externa y siete presos muertos", anunció el departamento correccional en su cuenta de Twitter.

Todos los guardias y las autoridades de la prisión que intervinieron en el incidente están "a salvo", agregó.

The incident at Lee CI resulted in 17 inmates requiring outside medical attention and 7 inmates were killed.

Lee Correctional Institution was secured at 2:55 AM following an incident which started at 7:15 PM. The incident involved multiple inmate on inmate altercations in three housing units.