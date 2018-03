Mueren hombre armado y 3 rehenes tras tiroteo en California

California

Un hombre armado se metió subrepticiamente el viernes a una fiesta de despedida para un empleado en el mayor hogar para veteranos de guerra en Estados Unidos y tomó tres rehenes, y posteriormente los cuatro fueron hallados muertos tras un tiroteo, dijo un funcionario.

El funcionario no estaba autorizado a declarar sobre el asunto y habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato.

Las autoridades indicaron horas antes que no habían tenido contacto con el hombre armado durante casi ocho horas desde que se metió a la fiesta.