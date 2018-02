Liberan millones de mosquitos infectados con una bacteria en Miami

Miami

Miles de mosquitos salen volando de pequeños recipientes de malla fina para combatir a otros de su especie que representan un peligro para las personas que habitan en Miami, Estados Unidos.

Producidos por una compañía llamada Mosquito Mate, con sede en Kentucky, estos insectos no son genéticamente modificados, sino que están infectados con una bacteria llamada Wolbachia que afecta sólo a los insectos y ataca su sistema reproductivo.

"Los infectamos con Wolbachia", explica Patrick Kelly, gerente de operaciones de Mosquito Mate. "No hay químicos, no hay modificación genética, es todo biológico y seguro para el medio ambiente y no tiene consecuencias en otros insectos, humanos o mascotas".

La idea es que, tras copular, los mosquitos infectados no dejen descendencia. Esta tecnología, desarrollada hace cinco años por Mosquito Mate, "reduce la población de especies de mosquitos que transmiten los virus del zika y del dengue", dijo Kelly.

Y el Aedes aegypti es una especie exótica, añadió, de modo que si desaparece del todo no afectará el ecosistema autóctono de Florida.

"¡Trátenlos con cuidado!", ruega el alcalde de South Miami cuando los testigos instintivamente se palmotean los brazos para ahuyentarlos. Estos artrópodos son parte un tesoro de más de cuatro millones de dólares.

Estos insectos no pican, porque son todos machos. Pero cuando fueron liberados ayer, se quedaron revoloteando sobre el grupo de periodistas y autoridades que acudieron al evento en un parque en South Miami, una localidad en el sur de Miami. "No les hagan daño", insiste el alcalde, Philip Stoddard.

El Departamento de Salud de Florida dio luz verde a la financiación de este proyecto por 4.1 millones de dólares, luego de que South Miami aprobara en 2016 una resolución que la autorizaba a contratar los servicios de Mosquito Mate.

Se prevé liberarlos paulatinamente hasta completar 670 millones para julio.





