El Kremlin niega conocer a la abogada que se reunió con Trump hijo

Moscú

El Kremlin negó conocer a la abogada rusa Natalia Veselnitskaya con la que, según los medios, se reunió el año pasado Donald Trump Jr, el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, para obtener información perjudicial sobre la candidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton.

"No, no sabemos quién es y por, supuesto, no podemos seguir los encuentros que mantenga cualquier abogado ruso dentro de nuestro país, ni mucho menos fuera", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, según la agencia de noticias estatal TASS.

Al hijo mayor del presidente Donald Trump se le prometió información perniciosa sobre Clinton antes de reunirse con la abogada, informó el domingo el diario "The New York Times", remitiéndose a asesores en la Casa Blanca.

El encuentro tuvo lugar en junio de 2016, dos semanas después de que magnate fuese proclamado candidato por el Partido Republicano, y a la cita también asistió el yerno del presidente, Jared Kushner, según el Times.

Este encuentro parece ser la primera confirmación pública de que algunos miembros de la campaña de Trump estuvieron "dispuestos a aceptar la ayuda rusa", según el "Times".

Trump Jr. confirmó que el encuentro con Veselnitskaya tuvo lugar en la Torre Trump, el rascacielos del presidente en Nueva York.

"Tras las cortesías, la mujer dijo que tenía información de individuos conectados con Rusia que estaban financiado el Comité Demócrata Naciona y apoyando a la Sra. Clinton", dijo Trump Jr. en un comunicado citado por el Times.

"Sus declaraciones eran vagas, ambiguas y no tenían sentido. No se ofreció ni se facilitó información que lo sustentara. Rápidamente quedó claro que no tenía ninguna información relevante", agrega el comunicado.

Veselnitskaya dijo el sábado en un comunicado citado por el "Times" que no de discutió "nada en absoluto sobre la campaña presidencial".

El presidente Trump ha negado firmemente cualquier complot entre su campaña presidencial y Rusia.





