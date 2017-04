Rescatan a 24 personas atrapadas en montaña rusa

Veinticuatro pasajeros de una montaña rusa fueron rescatados cerca de cuatro horas después de quedar atascados a 30 metros de altura por una avería de la atracción, en un parque de diversiones a las afueras de Washington D.C.

Mark Brady, portavoz del Departamento de Bomberos y del Servicio Médico de Emergencia del condado Prince George, informó vía Twitter que los pasajeros quedaron atascados en la atracción Joker's Jinx alrededor de las 17:30 del jueves en Six Flags America, en Largo, Maryland. Brady anunció que los 24 pasajeros fueron rescatados sanos y salvos cerca de las 21:20 de la noche.

Las imágenes captadas desde un helicóptero por WJLA-TV mostraron seis carros parados a medio trayecto a unos 30 metros del suelo.

El portal de Six Flags describe al Joker's Jinx como una atracción con un diseño de "tazón de espagueti", y que cuenta con un "despliegue de cobra, un giro invertido, un tirabuzón e innumerables vueltas a gran velocidad".

PGFD video from scene at @SixFlagsDC High Angle Rescue. Everybody is doing good on board stalled car. Rescues starting. pic.twitter.com/aStBHoeMAf