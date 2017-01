Ningún misil norcoreano alcanzará a EU: Trump

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes en Twitter que ningún misil norcoreano alcanzará el territorio de su país, tras las declaraciones de Kim Jong-un, líder máximo de Corea del Norte, sobre su futuro misil balístico intercontinental.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!