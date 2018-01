Cae en Guatemala ex ministro que dio bono a presidente

Guatemala

El ex ministro de Defensa de Guatemala, Williams Mansilla, fue arrestado por haber autorizado el pago de un "bono extraordinario" al presidente Jimmy Morales, adicional a su salario el año pasado, informó la fiscalía.

Mansilla, quien pasó al retiro en octubre después de 33 años en el ejército, fue detenido en su vivienda en el municipio de Fraijanes, 15 kilómetros al este de la capital de Guatemala, dijo a periodistas Yecenia Enríquez, portavoz del Ministerio Público.

El ex funcionario está señalado de los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y enriquecimiento ilícito al haber autorizado el desembolso del bono a Morales, a la cúpula militar y a otros empleados del Ministerio de la Defensa.

Jimmy Morales es el gobernante mejor pagado de Latinoamérica, en un país con 60 por ciento de pobreza



En la sede de tribunales de la capital, Mansilla señaló que aclarará en su momento ante la justicia el pago de la bonificación. Ataviado con una sudadera azul, aseguró que el bono no es ilícito y señaló que el mismo se entrega desde años atrás en el ejército, aunque ex presidentes han señalado que no recibieron ese pago.

En septiembre, el periódico digital Nómada publicó que las fuerzas armadas entregaron en marzo 6 mil 600 dólares a Morales, adicionales a los 19 mil 300 dólares de su salario mensual como presidente. El guatemalteco es el gobernante mejor pagado de Latinoamérica, en un país con 60 por ciento de pobreza.

Luego se estableció que entre diciembre de 2016 y agosto de 2017 Morales recibió en total unos 60 mil dólares de las arcas del ejército, un monto que tuvo que reintegrar ante la ola de críticas y la intervención de la Contraloría General de Cuentas.

Mansilla justificó en ese momento que el bono estaba estipulado en un acuerdo interno del ejército y también se le daba a la cúpula castrense por posibles gastos legales ante decisiones relacionadas al narcotráfico y el crimen organizado.

gcc