Migrantes “de todas partes”, pide Trump

Washington

El presidente estadunidense, Donald Trump, señaló que quiere acoger a inmigrantes de “todas partes”, tras ser acusado la semana pasada de usar términos despectivos sobre la inmigración de ciertos países, según los asistentes a una reunión en la Casa Blanca.

“Queremos que vengan de todas partes”, dijo Trump consultado sobre su política migratoria durante una reunión en la Oficina Oval con el presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev. La controversia a raíz de las supuestas palabras del mandatario estadunidense todavía estaba en su apogeo ayer en Washington.

En particular porque, en este momento, republicanos y demócratas están tratando de encontrar en el Congreso un compromiso sobre la regularización de los dreamers, como se llama a los cientos de miles de indocumentados llegados de niños a Estados Unidos y cuya protección temporal, concedida por Barack Obama a través del programa DACA, se eliminó en septiembre.

Trump no ha negado explícitamente haber pronunciado la expresión “países de mierda” para referirse a naciones africanas, El Salvador y Haití, el pasado jueves pero aseguró ayer, sin entrar en detalles, que sus palabras habían sido distorsionadas.

Mientras, el fiscal general de EU, Jeff Sessions, dijo que la seguridad nacional de su país ha sido socavada por el sistema de inmigración, que ha permitido el ingreso de cientos de terroristas.

Un reporte de los departamentos de Justicia y Seguridad Interior indica que cerca de 75 por ciento de las 549 condenas por terrorismo internacional en las cortes de EU desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, involucran a personas nacidas en el extranjero, incluidas 148 que obtuvieron la ciudadanía tras llegar al país.

“Este reporte revela una realidad indiscutiblemente aleccionadora, nuestro sistema de inmigración ha socavado nuestra seguridad nacional y seguridad pública”, dijo Sessions.

JUICIO A MANAFORT

Una juez valora fijar el comienzo del juicio contra Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump, para otoño de este año.

Amy Berman Jackson, de la Corte del Distrito de Columbia, rechazó fijar una fecha concreta para el inicio del juicio, pero dijo que puede comenzar en septiembre u octubre.

El proceso contra Manafort y su “número dos” en la campaña de Trump, Rick Gates, es producto de la investigación que inició en 2017 el fiscal especial Robert Mueller para examinar los lazos entre miembros de la campaña del presidente y el gobierno ruso, al que EU acusa de interferir en las elecciones de 2016.

Según The New York Times, Mueller citó a Stephen Bannon, el ex estratega jefe de Trump, para que testifique ante un gran jurado en la investigación sobre la conexión rusa.

Sería la primera petición de Mueller para citar a un miembro del círculo más próximo del magnate para que testifique ante el gran jurado.

Asimismo, el secretario de Estado de EU, Rex Tillerson, alertó de que las “irresponsables” pruebas de misiles de Corea del Norte suponen una amenaza para el tráfico aéreo en la península coreana y agregó que se incrementará la presión internacional para que Pyongyang se siente a negociar.

“EXCELENTE, LA SALUD” DEL MAGNATE, PERO “TIENE SOBREPESO”

La salud del presidente Donald Trump es “excelente” y no hay indicios de que sufra problemas cognitivos, dijo el médico de la Casa Blanca en conferencia de prensa. “Todos los datos indican que está saludable y que lo seguirá estando mientras dure su mandato”, afirmó el doctor Ronny Jackson después de la revisión de la semana pasada al mandatario de 71 años.

Jackson dijo que Trump, quien recientemente se enfrentó a un sinfín de especulaciones sobre su salud mental, solicitó una prueba cognitiva en la que le fue “extremadamente bien. Vio el examen físico como una oportunidad para poner algo de eso en el olvido”, sostuvo Jackson. “Y no estaba en absoluto preocupado por tener algo que ocultar”.

La evaluación se realizó con una prueba llamada Montreal Cognitive Assessment, en la cual Trump obtuvo 30/30, dijo Jackson. “Tiene una aptitud cardíaca increíble en este momento de su vida y creo que gran parte se debe a su abstinencia de tabaco y alcohol”.

Sin embargo, Trump tiene sobrepeso y roza la categoría de obeso, con un índice de masa corporal de 29.9, dado que pesa 108.4 kilos y mide 1.92 metros, por lo que su médico planea desarrollar un plan de dieta y ejercicio que le permita reducir calorías, grasas y carbohidratos que consume. “A él le entusiasma más la parte de la dieta que la del ejercicio, pero vamos a hacer las dos cosas”, indicó el Jackson.