El miedo de Trump a ser envenenado

Reproducimos fragmentos del controvertido libro Fire and Fury: Inside the Trump White House, escrito por Michael Wolff sobre el caótico primer año del presidente estadunidense en el poder.

PENSÓ QUE PERDERÍA

“‘Somos todos unos perdedores’, decía Trump. ‘¡Nuestra gente es terrible, nadie tiene idea de lo que está haciendo’”.

“‘Todo esto’, le dijo a la familia Mercers (multimillonarios que hicieron donaciones para su campaña), ‘está jodido’”.

EL TRIUNFO

“Cuando lo inesperado —que Trump ganara las elecciones— pareció confirmarse, Donald Junior [su hijo mayor] dijo a un amigo que su padre, que DJT, como lo llama, parecía que había visto un fantasma. Melania estaba en lágrimas, que no eran precisamente de alegría.

“Y así en poco más de una hora, en la observación de Steve Bannon, un Trump confuso se convirtió en un Trump incrédulo y luego en un Trump aterrorizado. Pero aún faltaba la última transformación: de repente, Donald Trump se convirtió en un hombre que pensaba que merecía ser, y sería totalmente capaz de ser, el presidente de Estados Unidos”.

SOBRE LA REUNIÓN CON RUSOS

“Tres altos tipos de la campaña (Donald Junior, el yerno Jared Kushner y el jefe de campaña Paul Manafort) pensaron que era una buena idea reunirse con un gobierno extranjero en la torre Trump, en la sala de conferencias del piso 25. Sin abogados. No tenían ni abogados. Aún ninguno piensa que eso no es una traición, o algo poco patriótico o simplemente una mierda, y yo creo que fue las tres cosas, uno debería haber llamado inmediatamente al FBI”, dijo Bannon, ex asesor de Estrategia de Trump.

PUTIN, SIN INTERÉS

Trump, dijo también Bannon, “fue a Rusia y pensó que iba a encontrarse con (Vladímir) Putin. Pero a Putin no le importaba una mierda. De forma que (Trump) siguió tratando”.

DEMASIADO PARA PENSAR

“‘Yo no le daría a Donald demasiado para pensar’, comentó muy divertido (Roger) Ailes (entonces jefe de la red de TV ultraconservadora FoxNews). Bannon apenas hizo un gesto. ‘Demasiado, o demasiado poco... no cambia necesariamente nada’”.

LAS AMBICIONES DE IVANKA

“En un ejercicio de equilibrar riesgo y resultado, Jared (Kushner) e Ivanka (Trump) decidieron aceptar cargos en la Ala Oeste de la Casa Blanca contrariando el consejo de prácticamente todas las personas que los conocen. Fue una decisión conjunta de la pareja y, en algún sentido, un trabajo conjunto. Hicieron un acuerdo: si en el futuro surge la oportunidad, ella será quien disputará la presidencia. La primera mujer en ser presidente de Estados Unidos, pensó Ivanka, no sería Hillary Clinton: sería Ivanka Trump”.

TEME SER ENVENENADO

“Él tiene desde hace mucho tiempo el miedo de ser envenenado. Es la razón por la que le gusta tanto comer en McDonald’s: nadie sabe que va a ir y la comida es preparada sin esa información”.

APRENDIENDO LA CONSTITUCIÓN

“Al inicio de la campaña, el auxiliar Sam Nunberg fue enviado a explicarle la Constitución: ‘Pude llegar hasta la Cuarta Enmienda antes de que empezara a tirarse de los labios con los dedos mientras hacía girar los ojos’”.

EL TRUCO DEL PEINADO

Ivanka “trata a su padre con un cierto distanciamiento, incluso con ironía, al punto de hacer bromas con otros sobre su peinado. Ella ha explicado todo a sus amigos: hay un segmento perfectamente liso en el tope de su cabeza —luego de una cirugía de reducción de la piel del cráneo— rodeado por un círculo de cabello a los costados y por delante, que se enrolla hacia el centro y luego se arroja hacia atrás, donde es fijado mediante un aerosol. El color, ella comenta con gracia, es de un producto llamado Just for Men. Cuanto más tiempo se deja aplicado, más oscuro se vuelve. La impaciencia arroja como resultado el color rubio-anaranjado de Trump”.

“¡HOMBRE, ESOS ZAPATOS!”

“Abdel Fattah el-Sisi, el hombre fuerte de Egipto, se aproximó al presidente y le dijo: ‘Usted es una personalidad única, capaz de hacer lo imposible’. (Trump le respondió: ‘Me encantan tus zapatos. ¡Hombre, esos zapatos!’).

UDAY Y QUSAY TRUMP

“Sus hijos, Donald Junior y Eric... a sus espaldas son conocidos por los allegados al presidente como Uday y Qusay, como los hijos de Sadam Husein”.