Michelle dedica a Obama tierno mensaje por aniversario

Con una foto de su boda, Michelle celebró su 25 aniversario de matrimonio con Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos.

En su cuenta de Twitter, la ex primera dama de Estados Unidos aseguró que Obama sigue siendo el hombre más extraordinario que conoce.

"Feliz 25° aniversario Barack Obama. Un cuarto de siglo después, sigues siendo mi mejor amigo y el hombre más extraordinario que conozco. Te amo", escribió Michelle.



Happy 25th anniversary @barackobama. A quarter of a century later, you're still my best friend & the most extraordinary man I know. I 💕 you. pic.twitter.com/y0nevQmatB