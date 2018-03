Niña se asombra al ver retrato de Michelle Obama

La imagen de una pequeña mirando asombrada el retrato de la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, enterneció a las redes sociales.

La foto de Peter Curry, de dos años, se hizo viral cuando se paró frente a la pintura de Michelle Obama exhibida en el National Portrait Gallery del Instituto Smithsoniano en Washington D.C, donde hace casi un mes se inauguró la galería de las familias presidenciales de Estados Unidos.

Todo comenzó cuando Parker, junto con su madre y su hermana, visitaron la exposición y la pequeña se quedó parada frente al retrato de Michelle Obama con notorio asombro, lo que llamó la atención de uno de los asistentes y fotografió el momento.

TE RECOMENDAMOS: Barack y Michelle Obama develan sus retratos oficiales

La niña estaba tan sorprendida ante la imagen que no se percató que un hombre la estaba fotografiando ni se molestó en posar para su madre, que quería una foto de su hija junto al retrato.

Ben Hines fue el responsable de hacer viral la tierna escena que publicó en sus redes sociales y que ha sido compartida más de mil veces.

Pronto la publicación llegó a los ojos de la madre de Parker, Jessica, quien al enterarse que su pequeña se había vuelto famosa compartió su emoción.

"¡Parker se volvió viral hoy gracias a un extraño que ayer tomó una foto de ella admirando el retrato de Michelle Obama!", escribió la emocionada madre en su cuenta de Instagram.

Pero la historia no terminó ahí, la imagen se hizo tan viral a tal grado de que Michelle Obama se enteró del suceso y decidió sorprender a la pequeña con una visita inesperada.

Michelle compartió en su cuenta oficial de Twitter un video en el que aparece en casa de los Curry bailando con la niña, "Parker, estoy tan contenta de haber tenido la oportunidad de conocerte...Sigue soñando en grande, y tal vez algún día yo me enorgullezca de mirar tu retrato", escribió.

Parker, I'm so glad I had the chance to meet you today (and for the dance party)! Keep on dreaming big for yourself...and maybe one day I'll proudly look up at a portrait of you! pic.twitter.com/faUVTsYWun