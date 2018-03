Temer dice que sería cobarde no contender en elección

Sao Paulo

El presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó que "sería una cobardía" no ser candidato a las elecciones de octubre cambiando así la posición que mantenía desde su llegada al poder en 2016, según le contó a la revista IstoÉ en una entrevista.

"Recuperé un país que estaba quebrado. Estoy orgulloso de lo que hice y preciso mostrar lo que se está haciendo. Si yo no tengo una tribuna, lo que pasará es que los candidatos saldrán y me atacarán. Sería una cobardía no ser candidato", aseguró en la versión que publica el sitio de IstoÉ.

"Es natural que quien preside una nación, dispute la reelección (...) Desde que fue creada, todos la disputaron", agregó.



"Si hubiese hecho un gobierno destructivo para el país, yo mismo reflexionaría que no es para continuar. Pero, por el contrario, recuperé un país que estaba siendo quebrado", manifestó el mandatario del conservador Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Respecto a su bajo nivel de aprobación, que en las últimas encuestas ronda el seis por ciento, se permitió bromear: "Ya mejoró un 100 por ciento: estaba en tres por ciento. Ahora, si llegamos al 9 por ciento, habrá aumentado un 50 por ciento".

Según el presidente, la decisión de presentarse como candidato, antes descartada en varias ocasiones por él mismo, comenzó a ser debatida "de un mes y medio hacia acá".

"Es necesario divulgar más lo que se hizo. La población lo reconoce, pero todavía no hay una conexión con mi persona", añadió.

Consultado sobre si la seguridad pública sería el eje principal de su plataforma electoral, Temer no dudó: "Sin ninguna duda. Y ya comenzó. No estamos prometiendo qué vamos a hacer: estamos haciendo".

El martes, Temer ya había deslizado la posibilidad de presentar su candidatura. "No es improbable", había referido el presidente, de 77 años, ante la consulta sobre si disputaría la contienda electoral en octubre.

Temer fue elegido como vicepresidente de Dilma Roussseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), para el período 2014-2018. Sin embargo, una vez que el Senado destituyó a la mandataria, y tras haberse distanciado de ella, asumió el máximo cargo del Ejecutivo el 31 de agosto de 2016.

