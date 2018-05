México no propicia ni apoya golpe de Estado en Venezuela: SRE

México, Caracas y Washington

Luis Alfonso de Alba, subsecretario para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que México apostará a que el conflicto electoral en Venezuela se resuelva por la vía pacífica, con la participación democrática de los ciudadanos para que se haga respetar la Constitución de ese país y no a través de la violencia o de un eventual golpe de Estado.

“Apostamos a la solución pacífica. Históricamente, los golpes de Estado jamás han resuelto los problemas en la región, muchas veces los han agravado, y es necesaria la movilización amplia de venezolanos para que los cambios se puedan dar”, declaró De Alba a Grupo Fórmula.

Además, reiteró que en la Asamblea General de la OEA México presentará una nueva resolución para “que un mayor número de países se una en la búsqueda de una solución”.

El subsecretario aseguró que la comunidad internacional, la cual ya rechazó los resultados de la elección del pasado domingo en la que Nicolás Maduro salió ganador, tiene “la obligación y no solo el deber” de apoyar a los venezolanos en la causa democrática “y necesariamente debemos vislumbrar un espacio donde un modelo económico que atienda las necesidades de los venezolanos, pueda instaurarse”.

De Alba explicó que es necesario que en Venezuela se reorganice un proceso electoral en el que puedan participar todos los actores políticos interesados y que además, ese proceso pueda ser observado y validado con los estándares mínimos que marca la Constitución venezolana.

“Es posible y nosotros participamos al inicio de este año en un proceso de negociación entre el gobierno y la oposición; lamentablemente el gobierno cambió en el último momento las reglas del juego y no se pudo concluir (...) corresponde a los venezolanos presionarlo”, expresó.

Mientras, en el Congreso mexicano, legisladores de PRI, PAN y PRD respaldaron la decisión de Enrique Peña Nieto de reducir al mínimo la cooperación con Venezuela, y negaron que ello sea una injerencia en el proceso electoral de ese país.

Nicolás Maduro anunció la expulsión del mayor representante de Estados Unidos en Caracas, el agregado de negocios Todd Robinson, tras repudiar las sanciones económicas de Washington en represalia por su reelección.

El mandatario respondió así a un decreto firmado el lunes por el presidente de EU, Donald Trump, que complica aún más el financiamiento del país petrolero, sumido en una de sus peores crisis económicas.

“Yo repudio todas las sanciones que se pretenden contra la República Bolivariana de Venezuela porque le hacen daño, generan sufrimiento al pueblo (...). Rechazo y repudio la conspiración permanente”, dijo.

Maduro también ordenó la expulsión del jefe de la sección política, Brian Naranjo, número dos de la embajada y a quien identificó como el representante en Caracas de la CIA.

El gobernante socialista venezolano, de 55 años, dijo tener “pruebas” de la “conspiración” de EU y su embajada.

OEA PIDE SANCIONES “MÁS FUERTES CONTRA EL RÉGIMEN”

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió sanciones “más fuertes contra el régimen” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reelegido el domingo en unas elecciones que consideró una “farsa”.

“Las instituciones no tienen ninguna legitimidad ni credibilidad. El sistema político, sus autoridades y su presidente son un fraude. Vamos a dar respuesta a la falta de democracia en Venezuela. No podemos ser indiferentes y no lo seremos”, dijo Almagro en un video difundido en su cuenta de Twitter.

“Seguiremos bregando por sanciones más fuertes contra el régimen, seguiremos bregando por el fin de la dictadura venezolana”, añadió. Almagro, que está al frente de la OEA desde 2015, ya abogó por incrementar las sanciones a Venezuela en su discurso en una sesión especial del Consejo Permanente el pasado 7 de mayo.

Justo antes de las elecciones del domingo, EU sancionó al “número dos” del gobierno venezolano, Diosdado Cabello, y el lunes el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que limita la capacidad del gobierno de Maduro para vender deuda y activos públicos en territorio estadunidense.