Vocera desmiente problemas en matrimonio de Melania y Trump

La portavoz de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, desmintió las informaciones aparecidas en los últimos días en algunos medios sobre problemas en su matrimonio con el presidente, Donald Trump.

"La lista variada de informaciones falaces y rotundamente falsas sobre la señora Trump por parte de publicaciones sensacionalistas y programas de televisión se ha extendido a los medios generalistas", dijo en un mensaje en Twitter la portavoz, Stephanie Grisham.

"Ella está enfocada -añadió- en su familia y en su papel como primera dama estadunidense, no en los escenarios irreales que diseminan cada día las noticias falsas".

