Melania saldrá del hospital en 2 o 3 días: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su esposa Melania saldrá del hospital en "2 o 3 días", luego de que fuera operada por una condición renal benigna.

"Nuestra gran Primera Dama está muy bien. Saldrá del hospital en 2 o 3 días. ¡Gracias por tanto amor y apoyo!", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Our great First Lady is doing really well. Will be leaving hospital in 2 or 3 days. Thank you for so much love and support!