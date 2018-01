Matan a ex presidente de Corte Suprema de Guatemala

Guatemala

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia José Arturo Sierra murió hoy tras ser atacado a balazos cuando viajaba en su vehículo, informaron las autoridades.



Una fuente del Hospital Roosevelt confirmó el deceso de Sierra, pocos minutos después de ingresar "con varios impactos de bala" y no responder a las "maniobras de resucitación".



El portavoz de la Policía Municipal de Tránsito, Amílcar Montejo, indicó que los hechos tuvieron lugar en la zona 11 de la capital, cuando el ex magistrado (2009-2014) fue víctima de un ataque armado.



Por el momento, las autoridades, que ya se presentaron en el lugar de los hechos para recabar pruebas, no han brindado detalles del hecho, ni reportado ninguna detención.



Sierra, nacido en el departamento de El Progreso el 19 de marzo de 1943, era un abogado y notario que durante su periodo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia fue presidente del Organismo Judicial, de octubre de 2013 a octubre de 2014.



También se desempeñó como magistrado de la Corte de Constitucional, el mayor tribunal del país, entre 1996 y 2001, tras ser postulado por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos, centro de estudios donde se graduó en 1970 y donde ejerció como director de asuntos jurídicos.



En su hoja de vida también destaca haber sido presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, miembro del consejo directivo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y secretario del Juzgado Tercero de Paz Civil, además de catedrático.

gcc