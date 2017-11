Vicepresidente Mike Pence viajará a Texas tras masacre

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viajará a Sutherland Springs, en el estado de Texas, donde el domingo un hombre mató a 26 personas en una iglesia local.

En su cuenta de Twitter, Pence señaló que viajará con su esposa Karen el miércoles para reunirse con familiares de las víctimas, heridos y miembros de las fuerzas de seguridad.

Karen & I will travel to #SutherlandSprings on Wednesday to meet w/families of the fallen, injured & law enforcement. We are with you Texas