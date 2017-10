Rajoy: escucharé a todos sobre Cataluña, pero decidiré yo

Madrid

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó hoy que escuchará todas las opiniones sobre cómo actuar en el contencioso con las autoridades regionales de Cataluña, pero recalcó que será él quien tome las decisiones.

En una entrevista en el Palacio de la Moncloa, Rajoy garantizó que, al igual que hizo años atrás para evitar el rescate de España por parte de la Unión Europea (UE), ante la situación en Cataluña hará "lo que crea que deba de hacer, lo que crea que sea mejor para España y en el momento que me parezca más oportuno".

"Escucharé a todos, pero la decisión me corresponde a mí. Sé que no es fácil, pero también me correspondió en su día tomar otra que tampoco lo era", apuntó.

Las autoridades de la región de Cataluña promovieron el domingo pasado un referendo soberanista, suspendido por el Tribunal Constitucional, y manejan la idea de hacer una Declaración Unilateral de Independencia en los próximos días.

Rajoy se mostró hoy "absolutamente" convencido de que España puede volver a un escenario de normalidad, igual que ha superado situaciones muy difíciles en otros momentos.

Como ejemplo, ha recordado que cuando él llegó a la Presidencia del gobierno, el país estaba al borde de la quiebra, en medio de una crisis económica.

"Todo el mundo decía que Europa iba a rescatar a España, que nos iban a colocar como a Grecia, vivíamos una situación de cinco años seguidos de crecimiento económico negativo, pero el pueblo español fue capaz de resolver esa situación", agregó.

Recordó que en aquellos momentos mucha gente le decía lo que tenía que hacer y que debía pedir el rescate.

"En aquel momento hice lo que creía que debía de hacer, y ahora, porque es mi obligación y porque para eso soy el presidente del gobierno de España, haré lo que crea que deba de hacer, lo que crea que sea mejor para España y en el momento que me parezca más oportuno", señaló.

