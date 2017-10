Obama y Bush se unen por damnificados de 'Harvey' y 'María'

Austin

Cinco ex presidentes de Estados Unidos están organizando un concierto benéfico en College Station, Texas para recaudar dinero para las víctimas de los tres huracanes que han azotado en las últimas semanas al país, aunque la idea arrancó tras el paso del huracán Harvey, que golpeó la costa sureste de Texas a finales de agosto.



La oficina del ex presidente Bush (padre) señaló en un comunicado que el concierto "Profundamente desde el corazón: La respuesta unida de Estados Unidos" se celebrará el próximo 21 de octubre en la Universidad de Texas A&M.

Jimmy Carter, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama lanzaron a principios de septiembre una iniciativa conjunta para ayudar a los damnificados por el poderoso ciclón Harvey, pero tras el azote de los huracanes Irma y María, su vocación se ha extendido a Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.



"Todas las ventas de entradas y otros ingresos del concierto se destinarán al esfuerzo especial de recuperación de huracanes lanzado el mes pasado por los cinco ex presidentes vivos", apuntó el portavoz de Bush padre, Jim McGrath, en el documento.



El evento reunirá a artistas y bandas estadunidenses de primer nivel de diferentes géneros musicales, como country, rock, góspel y pop.



Así, formarán parte del encuentro el reconocido grupo de country Alabama; la cantante de góspel Yolanda Adams; la banda The Gatlin Brothers; y la artista emergente, Stephanie Quayle, entre otros.



Para garantizar la seguridad del dinero recaudado, se estableció una cuenta especial restringida a través de la Fundación de la Biblioteca Presidencial George H. W. Bush para recaudar y distribuir las donaciones.



El Fondo de Alivio Houston Harvey, el Fondo de Reconstrucción de Texas, el Fondo de Desastres de Florida, Juntos y Unidos por Puerto Rico y el Fondo para las Islas Vírgenes serán las organizaciones beneficiarias.



De este modo, el concierto servirá para ayudar a las víctimas de los huracanes Harvey, Irma y Maria, que dejaron más de cien fallecidos y cientos de miles de desplazados.

