Maradona se echa 'cascarita' con Maduro y pide no "aflojar"

Caracas

El ex astro argentino Diego Maradona aconsejó este martes al presidente venezolano Nicolás Maduro no "aflojar" ante sus adversarios, al declararse su "soldado" durante una exhibición de futbol en Caracas.

"No aflojes, en futbol por más que pierdas 3 a 0 no aflojes nunca, y vos no aflojaste nunca y te la jugaste por los venezolanos. ¡Viva Maduro!", exclamó Maradona tras tocar la pelota con el mandatario.

En una cancha del restringido complejo militar Fuerte Tiuna, el ex capitán de Argentina afirmó haber visto a "un Nicolás fuerte" durante su visita de dos días a Venezuela.

"Estamos bien firmes, somos soldados de Nicolás (...) Vengo a darle mi apoyo con mi familia", aseveró el ex campeón del mundo ante un emocionado Maduro vestido con ropa deportiva.

Maradona felicitó al gobernante por "haber resistido a un montón de embates de la oposición", tras meses de protestas que buscaban su salida del poder, que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio.

El presidente agradeció esas palabras y le regaló un retrato del ex futbolista junto al fallecido ex presidente venezolano Hugo Chávez, con quien el "Pelusa" mantuvo una cercana amistad.

También le obsequió una camiseta de la selección vinotinto con el número 10 estampada con su nombre, que se ciñó de inmediato.

Durante el acto, Maradona estuvo rodeado por niños y funcionarios chavistas que le pidieron fotos y autógrafos.

A pesar del sobrepeso, el argentino, con evidente dificultad para caminar y respirar, demostró su buen dominio del balón que a ratos le pasó al presidente, a gobernadores, ministros y a niños.

Maradona llegó a Venezuela para suscribir un contrato con la cadena de televisión Telesur y conducir un programa durante la Copa del Mundo de Rusia-2018.

El argentino ya había tenido un espacio en la cadena oficialista durante el Mundial de Brasil-2014.





