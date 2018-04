"¡No es abuso, es violación!", gritan en París por fallo contra 'La Manada'

París

Unas 200 personas se manifestaron en París, frente a la emblemática Torre Eiffel, para protestar por la sentencia dictada por la Justicia española contra cinco integrantes del autodenominado grupo 'La Manada', condenados por abuso sexual pero no por violación a una joven en 2016.

"No es abuso, es violación", gritaron los integrantes, la mayor parte de origen español, que se reunieron en una lluviosa mañana en la explanada del Trocadero, frente al famoso monumento parisiense.

TE RECOMENDAMOS: Dan 9 años a 'La Manada', pero no por violación

Tras una pancarta en la que se podía leer "Ante la justicia patriarcal, autodefensa feminista", los asistentes corearon lemas en contra de una sentencia que consideran "injusta".

"No podíamos quedarnos sin hacer nada ante esta sentencia y, sobre todo, queríamos mostrar nuestro apoyo a la víctima", afirmó Georgina Cupido, profesora de instituto en París y una de las convocantes de la manifestación.

Cupido leyó un manifiesto, en francés y en español, en el que mostraba su repulsa con la decisión de los jueces.

"Para la justicia patriarcal, sobrevivir se convierte en una prueba de que no hay violación. Estamos aquí para apoyar a la víctima de la violación múltiple", aseguró.

El manifiesto quiso también apoyar "a las cientos de miles de personas que se manifiestan en las calles españolas contra la calificación por parte de la justicia patriarcal de abuso a lo que fue una violación".

"El resumen es que para la justicia patriarcal, si una mujer es violada puede luchar hasta la muerte o dejar de hacer una vida normal debido al trauma, porque para la justicia patriarcal, si una mujer sigue haciendo su vida después de una violación es que no fue una violación", agregó.

Acusó a los jueces de convertirse en "guardianes del orden patriarcal que protege a los violadores y culpabiliza a las víctimas".

"No entendemos como se puede entender que los hechos no sean considerados como una violación. No nos podemos callar ante esa injusticia", afirmó tras el acto.

Aseguró que la sentencia "ha creado un gran malestar entre todas las mujeres, más allá de la frontera española" y también entre la comunidad de españolas residente en Francia.

"En noviembre convocamos una manifestación durante el juicio y apenas éramos 20. El pasado jueves ya fuimos alguna más y hoy nos ha sorprendido la respuesta de la gente. Es la prueba de que no nos queremos callar", aseguró.

Durante el acto tomaron la palabra mujeres francesas que quisieron mostrar su apoyo a la movilización en contra de esta sentencia y que aseguraron haber vivido con "envidia" el respaldo popular de las manifestaciones del pasado 8 de marzo en España, con motivo del día internacional de la mujer.

También hablaron algunas mujeres que dijeron haber sido víctimas de violación hace muchos años y que lamentaron que la situación no haya evolucionado desde entonces.





jamj