Secuestran avión libio y aterriza en Malta

Un avión que realizaba un vuelo interno en Libia fue secuestrado por un hombre que dijo tener una granada de mano y fue desviado posteriormente a Malta, en donde aterrizó con 118 personas a bordo, dijeron autoridades libias.



El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, dijo que entre los 111 pasajeros hay 82 hombres, 28 mujeres y un menor además de siete miembros de la tripulación.

"Informado de una posible situación de secuestro de un vuelo doméstico de #Libia redirigido hacia #Malta. Operaciones de seguridad y emergencia en marcha, por -JM", dijo Joseph Muscat en su cuenta de Twitter.

Fuentes periodísticas locales apuntan a que los autores del secuestro son dos piratas que amenazan con hacer explotar el avión, a pesar de que no han realizado ninguna reivindicación concreta.

Sin embargo, el diario "Times of Malta" informó que dentro del avión, hay una persona que dice tener una granada y que ha realizado algunas peticiones como condición para liberar a los pasajeros. El rotativo maltés no da más informaciones de cuáles son las peticiones del secuestrador.

El avión, según este medio, había despegado de Sebha sobre las 10 de la mañana hora local con destino a Trípoli.

También las fuentes de seguridad libias confirmaron que el avión había secuestrado y desviado a Malta.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta . Security and emergency operations standing by -JM

It has been established that #Afriqiyah flight has 111 passengers on board. 82 males, 28 females, 1 infant.