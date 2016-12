Liberan a pasajeros del avión secuestrado en Malta

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, informó que todos los pasajeros y la tripulación del avión secuestrado fueron liberados, y que los dos secuestadores, quienes pedían asilo político, fueron detenidos.



En su cuenta de Twitter, el mandatario escribió:"Los miembros de la tripulación restantes salieron del avión con los secuestradores".

Además, confirmó la detención de los dos hombres que tomaron el avión.

Por su parte, el ministro libio informó que los secuestradores piden asilo político en Malta.

Minutos antes, Muscat detallaba en la red social la evacuación: "El primer grupo de pasajeros, compuesto por mujeres y niños, están siendo liberados".

El primer ministro dijo en ese momento que también ya había sido liberados algunos miembros de la tripulación; aunque algunos de ellos permanecían en el avión junto con dos secuestradores.

Sin embargo, fuentes gubernamentales indicaron que sólo había un pirata a bordo y que tenía una granada. El secuestrador dijo a la tripulación que era partidario del fallecido líder libio Muammar Gaddafi.

Gaddafi murió en un levantamiento en el 2011 y el país ha estado sumido en la violencia por parte de diferentes facciones desde entonces.

El periódico Times de Malta dijo que había soldados tomando posiciones a unos pocos cientos de metros del avión y que no se había visto a personas descendiendo o ingresando a la aeronave.

El Airbus A320 realizaba un vuelo doméstico a cargo de la aerolínea estatal Afriqiyah Airways. El avión salió desde la ciudad de Sebha, en el suroeste de Libia, hacia Trípoli.



