Interroga a hombre obsesionado con Malia Obama

Washington

El Servicio Secreto interrogó a un hombre que acosaba y seguía a Malia Obama, la hija del ex presidente estadunidense Barack Obama en Nueva York, donde la primogénita del ex mandatario trabaja, informó el diario New York Daily News.

Según fuentes citadas por el diario, Jair Nilton Cardoso intentó la semana pasada acceder al edificio en el que trabaja como becaria Malia Obama para pedirle que se casara con él.

Esa misma semana, el detenido volvió a buscarla y seguirla por las calles de Manhattan, por lo que los miembros del Servicio Secreto, que protegen a las familias de todos los presidentes estadunidenses, le volvieron a dar el alto.

El Servicio Secreto decidió interrogar a Cardoso tras percatarse que en el pasado intentó ingresar en la Casa Blanca cuando Barack Obama aún estaba en el poder (2009-2017).

Los agentes llevaron a Cardoso a un centro psiquiátrico para que fuera evaluado y están barajando la posibilidad de presentar en su contra cargos por acosar a la hija mayor de Obama.