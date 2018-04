Malala concluye su primera visita a Pakistán tras ataque

Malala Yousafzai, la joven activista paquistaní que fue atacada por talibanes y que ganó el Premio Nobel de la Paz, dejó Pakistán el lunes concluyendo su primera visita al país desde el ataque que sufrió en el 2012.

Entre mucha seguridad, Yousafzai dejó su hotel en Islamabad, donde estuvo cuatro días, en un convoy de vehículos dirigidos al aeropuerto. Imágenes emotivas fueron vistas cuando la estudiante universitaria, ahora de 20 años, dejó el hotel, agradeciendo a funcionarios paquistaníes por prestarle un helicóptero militar durante el fin de semana para volar al valle Swat, una vez bajo control miliciano, y visitar su casa en el pueblo noroccidental de Mingora.

Luego de su visita el sábado a Mingora, Yousafzai tuiteó que para ella era "el lugar más hermoso en la Tierra".

The most beautiful place on earth to me. #SwatValley#Pakistanpic.twitter.com/eC4uHPt1wt