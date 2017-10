En Madrid, miles pidieron la unidad y el diálogo

Madrid

A las diez de la mañana el Paseo de la Castellana, una de las principales avenidas de Madrid, se empezó a quedar libre de coches. La instalación de templetes y tribunas para la fiesta del 12 de octubre entorpeció el paso de miles de personas que se dirigieron a la Plaza de Colón, donde ondea la bandera española más grande que hay en el país.

Gente de todas las edades, muchas a pie, otras en bicicleta y otros, imprudentes, hasta en moto. Algunos portaban la bandera española, otros una blanca. De tamaños diferentes, los jóvenes las llevaban envueltas en la espalda o al estilo capa, como en los estadios.

El llamado a la concentración del sábado tuvo una respuesta extraordinaria, organizada a través de las redes sociales casi de un día para otro. La gente está preocupada en España por lo que se ha visto en la última semana en Cataluña.

La insistencia del gobierno de Cataluña, encabezado por Carles Puigdemont, por querer independizarse, tiene en jaque al país y a un gobierno central cuyo responsable, Mariano Rajoy, nunca pensó que el conflicto alcanzaría estas magnitudes.

El español se empieza a cansar, ven a su presidente y su gabinete maniatados, sin saber qué hacer. A Rajoy le critican su inacción, su miedo. Mientras tanto, varias empresas importantes —incluso algunas consideradas símbolo de Cataluña— empezaron a dejar la comunidad ante el temor de lo que pueda pasar.

En los bares, en las terrazas, en los restaurantes, el tema es Cataluña cuando el parlamento regional contempla decretar en Barcelona la independencia y nadie sabe si Rajoy se atreverá a aplicar el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía, destituir a Puigdemont y convocar a nuevas elecciones.

Retumbaron las declaraciones en forma de torpedos del ex presidente José María Aznar contra el que fuera su delfín, Rajoy, publicadas por su fundación FAES el viernes. "Si el presidente se siente incapaz de resolver este conflicto que convoque a elecciones y que se vaya", palabras más, palabras menos.

En Bruselas, sede de la Unión Europea, pese a que en todo momento se ha apoyado a Rajoy, también se empiezan a cansar de su inacción. La líder alemana Angela Merkel y el presidente francés, Emmanuel Macron, vigilan muy de cerca la evolución de los acontecimientos.

De todo esto también se escuchó hablar en la manifestación del sábado, que al final fueron dos: por un lado los que exigieron la unidad de España y, por el otro, los que reclaman un diálogo político entre Madrid y Cataluña.

Ambas marchas se fundieron. Unos en Colón, otros en el Ayuntamiento. Ardieron las redes sociales. La convocatoria para sumarse siguió abierta durante la mañana y no dejó de llegar gente a Colón. La policía redobló los esfuerzos y algunos políticos de Madrid, que siguieron por internet lo ocurrido, salieron de sus oficinas para aprovechar el tirón y sumarse a las concentraciones. A fin de cuentas, los ciudadanos lograron hacer lo que los políticos han sido incapaces de convocar.

No faltó Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del gobernante y conservador Partido Popular, que está –dicen aquí- en todos "los saraos". Lo mismo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. También muchos de Podemos, el partido populista de extrema izquierda que gobierna el ayuntamiento capitalino.

Durante la manifestación se escucharon proclamas como "sin banderas", "Ra-ra-ra, queremos hablar", "Carles, Mariano, a ver si nos llamamos" o "Esto no es Juego de Tronos", al tiempo que pudieron leerse carteles con mensajes como "#Hablemos", "#Falemos", "¿Parlem? (¿Hablamos?) España es diversa".

Además, sobre una pequeña lona en el suelo con la palabra "diálogo", la gente dejó mensajes como "Soy catalana y amo Madrid" y "Este país ya hizo la guerra una vez, ¡nunca máis!". Muchas personas también paseaban portando una bandera blanca y gritando "Esta es nuestra bandera".

"Que viva España"

En Colón retumbó la canción "Que viva España", interpretada por Manolo Escobar y convertida en un himno, que lo mismo se escucha en una fiesta de pueblo que cuando gana la selección de fútbol. Muchos pideron cárcel para los "golpistas", en alusión a Carles Puigdemont y su equipo de gobierno.

"Estamos hasta los huevos. Esto no debió haber pasado. He venido para defender la unidad de mi país y porque estoy orgulloso de ser español", gritaba Chema. Yolanda, universitaria, expresó a su vez que "los gobernantes no pueden seguir por este camino, porque nos están dividiendo y envolviendo en banderas para hacernos chocar. Este país no lo merece".

En la radio, locutores destacaron que la ciudadanía está mostrando más sentido común que los políticos mientras en las calles los manifestantes advirtieron: "Volveremos a salir hasta que se sienten (a dialogar). Tenemos muchas cosas en común. Queremos convivencia y no odio".

Según el gobierno, acudieron unas 50 mil personas. No hubo violencia ni represión de la policía, ni grupos de ultraderecha o extrema izquierda. Los asistentes eran ciudadanos de a pie que al final de las marchas retomaron su actividad normal como en cualquier otro fin de semana.

"¡A ver si aprendéis, coño!", gritaban enfurecidos. El mensaje a la distancia parecía estar dirigido a Mariano Rajoy, que siguió los hechos "muy de cerca" , según dijeron en la casa presidencial de La Moncloa. Eso sí, sentado en un sofá y fumando un cigarrillo.