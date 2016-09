Nada justificaría medida cautelar contra Lula: abogados

Brasilia, Brasil

Los abogados del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, denunciado por corrupción y lavado de dinero, insistieron en que no hay oportunidad para un eventual pedido de prisión contra el ex mandatario.

Por esa razón, la defensa del ex jefe de Estado no se plantea "en este momento" solicitar un amparo para Lula.

"No pensamos en un hábeas corpus en este momento, no hay nada que justifique una medida cautelar, sea prisión u otra medida", afirmó Cristiano Zanin Martins, uno de los abogados del ex presidente, durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Sao Paulo.

La defensa de Lula insistió en que la denuncia por corrupción y lavado de dinero presentada esta semana por la Fiscalía contra el ex mandatario no contiene "pruebas" y por ello consideran que no hay "justa causa" para que sea aceptada por el juez Sergio Moro, que concentra las investigaciones de la trama enquistada en la estatal Petrobras.

No obstante, los abogados han denunciado en reiteradas ocasiones la "parcialidad" y "el abuso de poder" del magistrado y con base en esos argumentos apelaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que todavía debe de analizar si acepta el pedido.

"Acudimos a la ONU porque necesitamos de un remedio eficaz" subrayó Zanin, quien recordó que la Comisión de Derechos Humanos todavía está analizando si admite o rechaza la apelación.

En caso de ser aceptada en la fase de admisión, se iniciaría el proceso, que puede durar entre uno y dos años, y si es favorable a Lula, la ONU tendrá que "condenar al país a corregir el error y a castigar a las personas que fueron responsables".

"Lula tiene una dimensión internacional, su dimensión es mundial y eso justifica el haber llevado el comunicado a la ONU", explicó.

Zanin anticipó que la defensa de Lula viajará la próxima semana a Nueva York, coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de la ONU, para presentar el caso del expresidente ante organizaciones y abogados de Derechos Humanos, que formalizaron la invitación.

El objetivo de la reunión que será celebrada el martes, explicó Zanin, será "esclarecer" la situación de Lula en el ámbito internacional.



AFC